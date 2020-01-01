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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: كل متوفٍ في القطاع الصحي بكورونا «شهيد الواجب»

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:55 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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حذر مسئولو الدولة اللبنانية من خطورة عدم التزام اللبنانيين بإجراءات وتدابير الوقاية من فيروس كورونا، الأمر الذي من شأنه مفاقمة أعداد المصابين بالوباء مع تعرض البلاد لموجة جديدة من الإصابات المتسارعة، وفي ذات الوقت أقرت الحكومة مقترحا باعتبار طواقم الأطباء وجميع العاملين في القطاع الصحي الذين يصابون بسبب عملهم بفيروس كورونا المستجد، ويتوفون إثره، شهداء الواجب.

وقالت وزيرة الإعلام المتحدثة باسم الحكومة منال عبد الصمد، في مؤتمر صحفي عقدته في ختام اجتماع مجلس الوزراء ظهر اليوم الثلاثاء، إن رئيس الجمهورية ميشال عون، شدد على ضرورة تكثيف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأن يتقيد اللبنانيون بها للحد من انتشار الوباء.

ونقلت وزيرة الإعلام عن رئيس الحكومة حسان دياب قوله إن لبنان يمر حاليا بـ"الموجة الثانية" من وباء كورونا المستجد، متوقعا أن تزيد أعداد الإصابات بالفيروس عن المرحلة الأولى الأمر الذي سيمثل خطورة على المجتمع اللبناني.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن لبنان لم يصل حتى الآن إلى ذروة الموجة الثانية من الوباء، وأن الخوف الحقيقي يكمن في عدم التزام اللبنانيين، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من معدلات الإصابة بشكل كبير.

وتابع: "هذه المرحلة لا بد منها بشكل مؤقت؛ لأن المطلوب هو تغيير فكرة الدعم التي تعتمدها الحكومة اليوم، إلى تحسين القدرة الشرائية وتخفيض فعلي لكلفة الاستهلاك، وهذا الأمر يحتاج لبعض الوقت بانتظار المفاوضات مع صندوق النقد، وأيضا الاتصالات التي تجريها الحكومة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة لدعم لبنان بوسائل مختلفة، وإن شاء الله نلمس قريبا نتائج هذه الاتصالات".

كما أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اختيار إحدى الشركات الدولية المتخصصة، لإجراء التحقيق الجنائي المحاسبي اللازم في حسابات مصرف لبنان المركزي.

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