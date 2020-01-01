فلوريدا الأمريكية تسجل 134 وفاة و9440 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية تسجيل 9440 حالة إصابة، و134 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأوضحت وزارة الصحة في الولاية الأمريكية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن هذه الإحصائيات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخلها إلى 369 ألفًا و834 شخصًا، وحالات الوفاة إلى 5206 أشخاص.يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة بالفيروس داخل الولايات المتحدة يبلغ نحو 3.9 مليون شخص.