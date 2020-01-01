ابنة عبدالناصر: كتاب «الأرشيف السري» يحتوي على 30 رسالة بخط والدي

قالت الدكتورة هدى عبدالناصر، ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، إن كتاب "الأرشيف السري" الذي يتحدث عن حياة عبدالناصر، هدفه تقديم مادة سرية ووثائقية للباحثين والاعتماد عليها.وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الكتاب يوثق حياة الزعيم عبدالناصر منذ نشأته، ويحتوي على أكثر من 30 رسالة مكتوبة بخط يد الزعيم الراحل.