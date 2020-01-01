أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة 18 مُسلحًا من طالبان، وتكبيد الحركة خسائر فادحة خلال صد قوات الدفاع والأمن الأفغانية لهجوم شنته عناصر الحركة على إقليم زابل، جنوبي أفغانستان.وذكرت وزارة الدفاع- في بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية- أن مسلحي طالبان كانوا يخططون لشن هجمات على منطقتي ميزان وآغار بالإقليم، مساء أمس الإثنين.وأضاف البيان أن قوات الأمن شنت عمليات لإحباط خطة المسلحين؛ ما أسفر عن مقتل 12 منهم وإصابة 6 آخرين، مشيرا إلى أن قوات الأمن تمكنت أيضا من تدمير رشاش من طراز (بي كيه إم) و4 بنادق هجومية من طراز (إيه كيه- 47) تابعة للمسلحين خلال تنفيذ العمليات.من جانبها، لم تعلق حركة طالبان على تلك الأنباء حتى الآن.