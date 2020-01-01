«النهضة» تهدد بإدخال تونس في الفوضي حال استبعادها من المشهد السياسي

هددت حركة النهضة الإخوانية التونسية، اليوم الثلاثاء، بتقويض الاستقرار وإدخال البلاد في الفوضى حال استبعادها من المشهد السياسي.قال الناطق الرسمي باسم النهضة عماد الخميري، إنه لن يكون هناك استقرار في تونس دون حكومة تكون فيها النهضة، ولا يمكن لرئيس الحكومة القادمة أن يبحث عنه في المرحلة القادمة دون مشاركتنا، وذلك في مقابلة له مع إذاعة "موزاييك" التونسية.يذكر أن رئيس الوزراء الياس الفخفاخ قدم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية، وبعد استقالته عزل جميع وزراء النهضة في الحكومة المكلفة بتسيير الأعمال.وتطالب الأحزاب التونسية بعدم إشراك النهضة في الحكومة الجديدة، وتنتهي يوم الخميس المهلة التي منحها الرئيس قيس سعيّد لرؤساء الأحزاب والكتل النيابية، لترشيح أسماء لقيادة الحكومة القادمة وتشكيل تركيبتها.