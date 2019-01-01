مشروعات الطرق المنتهية في «مراغة» بسوهاج (إنفو جراف)

استعرضت محافظة سوهاج عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عددا من مشروعات الطرق التي تم تطويرها خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يوليو 2020 بمركز ومدينة المراغة شمالي محافظة سوهاج، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير محافظات الصعيد.ومن أبرز المشروعات1 – رصف طريق البهاليل من كوبري العبادلة حتى داير الناحية بهاليل الجزيرة بطول 2،2 كيلو متر وبتكلفة بلغت 2 مليون و743 ألف جنيه لخدمة 70 ألف نسمة.2 – إعادة رصف طريق المراغة السمارنة بدءا من كوبري المرة بباصونة بطول 2،5 كيلو متر بتكلفة 3 ملايين جنيه ويستفيد منه 70 ألف نسمة.3 – رصف طريق البهاليل الجزيرة نجع حسانين بدءا من بهاليل الجزيرة بطول 800 متر وبتكلفة 430 ألف جنيه يستفيد منها 70 ألف نسمة.4 – استكمال رصف طريق أولاد إسماعيل نجع محمد السيد بطول 1،9 كيلو متر بتكلفة مليون و329 ألف جنيه ويستفيد منها 70 ألف نسمة.5 – رصف طريق بناويط الأخيضر بطول 2،7 كيلومتر بتكلفة 3 ملايين جنيه يستفيد منها 80 ألف نسمة.وأكدت المحافظة، أن أعمال الرصف تتم طبقا لخطة موضوعة ويتم استهداف القرى الأكثر احتياجا من أجل رفع كفاءة شبكة الطرق بها وسيتم الاستمرار في عملية بناء البنية التحتية للمركز.