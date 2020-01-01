تطبيق مقترح التعليم الهجين بدءًا من العام الدراسي الجديد

قال الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير التعليم العالي للشؤون الفنية، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن المجلس الأعلى للجامعات اتخذ عدة قرارات مهمّة اليوم خلال إعلانه عودة الدراسة في أكتوبر المقبل، موضحًا أنه ناقش استعدادت استقبال العام الجديد.وأضاف الطيب في مداخلة هاتفية مع برنامج اليوم، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الثلاثاء، أن أهم قرارات المجلس موافقته على تطبيق مقترح التعليم الهجين، حيث إنه يقلل من كثافة تواجد الطلبة ويحقق الاستفادة القصوى من البنية التحتية للجامعات.وأفاد متحدث التعليم العالي بأن نظام التعليم الهجين سيتم اعتماده بدءًا من العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أن العالم أدرك أهمية التعليم عن بعد خلال أزمة تفشي فيروس كورونا.