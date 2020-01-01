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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يزور مصنع «سامسونج» بالواسطى (صور)

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:32 م
جولة محافظ بني سويف
جولة محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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زار الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الثلاثاء، مصنع وشركة سامسونج الكورية، بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمركز الواسطى، يرافقه الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ والمحاسب عادل ضيف الله رئيس المدينة، والمهندس حامد صديق مدير المنطقة الصناعية.

واستقبل المحافظ من إدارة المصنع كل من شونتي كيوان مدير المصنع، والمهندس هادي بركات مدير الموارد البشرية، والمهندس محمد فتحي مدير الإنتاج بالمصنع، وعدد من أعضاء الطاقم الإداري والفني بالمصنع.

واستمع محافظ بني سويف إلى شرح من مديري المشروع حول آلية عمل الشركة وإنتاجها، خاصة وأن هذا المصنع هو الأول الذى أقامته الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو واحد من ضمن 17 مصنعا فقط للشركة حول العالم، وتم تصميمه وفقا للطراز الموحد الذى تتسم به جميع مصانع سامسونج.

كما يتفرد المصنع عن باقي مصانع الشركة في العالم، بتصنيع أجزاء ومكونات شاشات التليفزيون، بدلًا من استيرادها ثم تجميعها، موضحًا أن ذلك أتاح للشركة فرصة تصدير الأجزاء إلى أوروبا، فضلًا عن تصدير شاشات التليفزيون ذاتها

ويعمل المصنع بطاقة إنتاجية تبلغ 6 ملايين شاشة سنويا، يتم تصدير 85% من منتجات المصنع، والنسبة الأخرى يتم توزيعها وتسويقها محليا، ويعمل بالمصنع نحو ألفى موظف جميعهم مصريون، عدا 11 موظفًا كوريًا فقط.

وتجول المحافظ داخل أقسام وخطوط إنتاج المصنع، حيث يمثل أكثر 80% من مكونات التصنيع من المكون المحلي، والذي يصدر منتجاته إلى حوالي 40 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأثنى على المستوى العالي من التقنية التي تتمتع بها منظومة التصنيع بالمصنع، معربا عن سعادته الكبيرة بعمال مصر المتواجدين داخل المصنع، خاصة وأن ما يقرب من 200 مهندس وفنيا مصريا يعمل بالمصنع، والذين تم تدريبهم في كوريا وروسيا والمجر وماليزيا.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن سامسونج أصبح نموذجا يحتذى به في الفترة الماضية خاصة مع حرص الشركة على دعم الجهود المحلية المبذولة في دعم القطاع الصحي بالمحافظة في ظل مجابهة تداعيات أزمة كورونا، من خلال توفير بعض الأجهزة الطبية ومستلزمات وقائية لمستشفى ناصر العام، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية، لا سيما وأنه من المتفق عليه أن تنمية المجتمع المحيط للصناعة والعمل على نهضته له انعكاساته الإيجابية على المستثمر في كافة المناحي.

واستمع المحافظ لشرح عن النظام التي تنفذه الشركة في مجابهة تداعيات فيروس كورنا، وحجم التيسيرات التي وفرها المجمع للعمالة، التي شملت أنواعا عديدة من أوجه الدعم وتوفير المستلزمات الوقائية بشكل منتظم، والتوعية اللازمة، وتطبيق نظام الاستبيان الطبي، مؤكدا على أهمية استمرار المنظومة في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمصنع.

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