رضوى الشربيني تنتقد المجتمع بعد أزمة المايوه الشرعي

انتقدت الإعلامية رضوى الشربيني الضّجة التي أثيرت مؤخرًا بإحدى القرى السياحية بعد رفض نزول المحجبات للمياه بالمايوه الشرعي.وقالت رضوى، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "الواحد مش فاهم.. نفس المجتمع اللي بيقول إنها تلبس وتبقى محتشمة علشان محدش يتحرش بيها.. هوّ هوّ اللي بيطلب منها تبقى غير محتشمة علشان تبقى متحضرة ويوافقوا إنها تخرج وتنزل البحر معاهم!".وانتشرت خلال الأيام الماضية العديد من الشكاوى عبر صفحات مواقع التواصل حول منع المحجبات من النزول إلى البحر رغم ارتدائهن المايوه الشرعي وبنَفس خامة المايوه العادي، وآخر هذه الحالات فتاة تم منعها من النزول إلى الشاطئ في إحدى قرى العين السخنة.