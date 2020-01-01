محافظ أسوان يعقد اجتماعا لخلية إدارة أزمة كورونا

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الاجتماع الدوري لخلية إدارة أزمة الكورونا، وأبرز النقاط التي تضمنها الاجتماع انخفاض أعداد حالات الإصابة والوفاة من فيروس كورونا بشكل ملموس خلال الأسبوعين الماضيين، وبالتالى توافر أعداد كبيرة من الأسرة مع غلق نزل الشباب الذى كان مخصصًا للحالات الاستشفائية والمتوسطة بعد خروج جميع الحالات به.وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، واللواء أشرف إدريس مساعد مدير الأمن، بالإضافة لمديري الصحة ومستشفى أسوان الجامعي والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمتابعة المتواصلة لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم اتخاذها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.وخلال الإجتماع حرص اللواء أشرف عطية، على مراجعة الموقف الحالى لحالات المصابين بالفيروس سواء داخل مستشفيات العزل أو بالعزل المنزلى، بجانب الوقوف على حجم الإمكانات الطبية والعلاجية المتاحة داخل 12 مستشفى يضم 235 سريرا، وأيضًا 17 سيارة إسعاف مجهزة لحالات الطوارئ وخدمة مرضى فيروس الكورونا.ووجه المحافظ، باستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية من أجل تسخير كافة الإمكانيات الطبية والمادية المتاحة للتعامل السريع لإنقاذ حياة المرضى وخاصة توافر كميات مناسبة من عقار "ريمديسيفير" بعدما أظهرت نتائج تجربته، نجاحه في اختصار وقت التعافي والوصول بحالات الوفاة إلى الرقم صفر.كما أشاد محافظ أسوان، بالجهود المبذولة حاليًا لمساعدة حالات العزل المنزلى من خلال الأطقم الطبية المدربة، وهو الذى يتوازى مع المجتمع المدنى والشباب الأسوانى المتطوعين، بالإضافة إلى رفع درجة الوعى مما ساهم في تناقص حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا.