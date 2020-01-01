البنك الزراعي: الموافقة على مشروع قانون «المركزي» نقلة نوعية

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنه بمناسبة موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، فإن هذا الإنجاز يعتبر نقلة نوعية كبيرة للجهاز المصرفي المصري وتحقيقًا للرؤية الشاملة للبنك المركزى المصري وطارق عامر لتطوير الجهاز المصرفى من الناحيتين التشريعية والفنية.حيث سيؤدي إلى تعزيز قواعد الحوكمة وضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية ووضع قواعد للمنافسة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى اعتمادًا على أفضل الممارسات الدولية.وقال فاروق، في تصريحات اليوم، إن القانون سيتيح للقطاع المصرفي مواكبة المتغيرات العالمية التي تشهدها الساحة المصرفية وما يصاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، وهو ما يتفق مع استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات ومع سياسة البنك المركزي المصري الساعية لتدعيم مفهوم الشمول المالي والتوسع في مجالات السداد والتحصيل الإلكتروني.