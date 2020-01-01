رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

صلاة يهودية أمام حائط البراق لرفع كورونا (فيديو)

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:27 م
صلاة يهودية أمام
صلاة يهودية أمام حائط البراق
سارة الشلقاني
طباعة
أقيمت صلاة يهودية، مساء اليوم الثلاثاء، عند حائط البراق بمدينة القدس المحتلة، طلبا لرفع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عن الإسرائيليين واليهود في الشتات.

وتأتي مبادرة الصلاة بدعوة من يعقوب آفيتان، وزير الشئون الدينية الإسرائيلي، وأقيمت في الساعة الخامسة مساء بتوقيت الأراضي المحتلة، حسبما أذاعت قناة "الحائط الغربي"- مسمى يهودي لحائط البراق- على اليوتيوب.

وشارك في الصلاة كبار الحاخامات الإسرائيليين، ومن أبرزهم: شموئيل رابينوفيتش، حاخام حائط البراق، وديفيد لاو، ويتسحاق يوسف، ورؤوفين الباز، وحاييم دروكمان، والحاخام رؤوبين الباز، وزامير كوهين، ويتسحاق كوهين.

ورفض الكنيست الإسرائيلية، بأغلبية 53 عضوا، مقترحات نزع الثقة من الحكومة بدعوى فشلها في إدارة ملف فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وارتفاع المعدل اليومي للإصابات.

وطالب جابي أشكنازي، وزير الخارجية الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، بتولي وزارة الجيش المسئولية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«مياه الشرب» عن المخالفين: «الدور جاى عليهم والقطر هيدوسهم»

نتائجه مبشرة.. لقاح بريطاني جديد يقلل الإصابة بكورونا بنسبة 80%

انطلاق القمة الإفريقية المصغرة بشأن سد النهضة

رسميا.. انطلاق الدراسة بالجامعات 17 أكتوبر بنظام «التعليم الهجين»

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

رسميا.. انطلاق الدراسة بالجامعات 17 أكتوبر بنظام «التعليم الهجين»

انطلاق القمة الإفريقية المصغرة بشأن سد النهضة

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

إنفوجراف

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

بعد أن أصيبت بالشلل.. فنانة شهيرة كان طلاقها من زوجها بأمر الطبيب

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

هل هاني شاكر مغرور؟.. لهذه الأسباب.. اتهموه بالغرور في شبابه

نجم الساعة

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

رسائل معايدة خاصة باقتراب عيد الأضحى 2020

كل ما تريد معرفته عن الملصق الإلكتروني للسيارات

4 أسباب تجعلك تتناول عصير الليمون يوميًا

أخصائية أورام تكشف فوائد الماء للأمعاء

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
عبد الناصر.. وليبيا
القس. رفعت فكرى
ناكرو الجميل
لواء. محسن الفحام
ما بين الحرب والسلام
ماجد حبته
الخارجية.. والسفالة ألمانية
المزيد

الثقافة

«ثورة 23 يوليو والقضاء على الإقطاع».. محاضرة بثقافة قنا

الوعي الصحي لتجنب الأوبئة والفيروسات بثقافة المنوفية

أوركسترا «العود العربي» في ضيافة المانسترلي.. الأحد

وزيرة الثقافة: ثورة يوليو ملحمة بيضاء ستبقى ملهمة للأجيال