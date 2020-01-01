صلاة يهودية أمام حائط البراق لرفع كورونا (فيديو)

أقيمت صلاة يهودية، مساء اليوم الثلاثاء، عند حائط البراق بمدينة القدس المحتلة، طلبا لرفع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عن الإسرائيليين واليهود في الشتات.وتأتي مبادرة الصلاة بدعوة من يعقوب آفيتان، وزير الشئون الدينية الإسرائيلي، وأقيمت في الساعة الخامسة مساء بتوقيت الأراضي المحتلة، حسبما أذاعت قناة "الحائط الغربي"- مسمى يهودي لحائط البراق- على اليوتيوب.وشارك في الصلاة كبار الحاخامات الإسرائيليين، ومن أبرزهم: شموئيل رابينوفيتش، حاخام حائط البراق، وديفيد لاو، ويتسحاق يوسف، ورؤوفين الباز، وحاييم دروكمان، والحاخام رؤوبين الباز، وزامير كوهين، ويتسحاق كوهين.ورفض الكنيست الإسرائيلية، بأغلبية 53 عضوا، مقترحات نزع الثقة من الحكومة بدعوى فشلها في إدارة ملف فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وارتفاع المعدل اليومي للإصابات.وطالب جابي أشكنازي، وزير الخارجية الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، بتولي وزارة الجيش المسئولية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.