محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة غريق مصيف بلطيم (صور)

قدّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء اشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد "نور سعد كلش"، بمنزله بقرية الرغامة التابعة لمركز ومدينة الرياض، راجيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.يذكر أن "نور سعد كلش"، طالب جامعي بكلية الهندسة بجامعة كفرالشيخ، غرق فى مياه البحر المتوسط بشاطئ الأمل بمدينة مصيف بلطيم، وتم العثور عليه بين الصخور بشاطئ الفيروز بمدينة مصيف بلطيم في اليوم الحادي عشر.وتم نقل جثمانه إلى مستشفى برج البرلس العام، لاستخراج تصريح الدفن وتغسيل الجثمان، وتم نقله إلى مسقط رأسه، حيث تم دفنه في مقابر العائلة بقرية الرغامة التابعة لمركز ومدينة الرياض.