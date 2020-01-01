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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجنة لتنفيذ مبادرة «سلامة قلبك» بالغربية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:24 م
اجتماع لجنة تنفيذ
اجتماع لجنة تنفيذ مبادرة سلامة قلبك
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة لتنفيذ مبادرة "سلامة قلبك" لحديثي الولادة والأطفال والشباب ومرضى روماتيزم القلب والبالغين ومرضى الذبحة الصدرية وجلطات القلب.

تضم اللجنة الدكتور علاء الغمراوي رئيسا وعضوية كلا من مديري مديريات الصحة والأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم.

وقال محافظ الغربية، إن اللجنة تختص بعمل ندوات توعية بمشاركة المجتمع المدني من جمعيات أهلية ووسائل الإعلام والجهات التنفيذية بالمحافظة ممثلة في مديريات الصحة والأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم.

وأوضح الدكتور طارق رحمي، أنه جاري شراء الأجهزة التي سيتم من خلالها تطبيق النموذج الإرشادي التي تمت الموافقة عليه بدعم من أكاديمية البحث العلمي، مشيرا إلى أنه تم توجيه مديرية الصحة بالغربية لتحديد أماكن الفحص بالمشروع وتقسيمه إلى مراحل، على أن يتم تطبيق المشروع نهائيا بعد المرحلة الاسترشادية على عدة مراحل بالمحافظة.

وأضاف محافظ الغربية، أن تدشين المبادرة وفقا للجدول الزمني خلال شهرى يناير وفبراير، في حين توزع الأجهزة وتسليمها إلى مديرية الصحة في شهر مارس المقبل.

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