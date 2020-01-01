«شبابيك الحلو جانبي».. أغنية جديدة لـ «حمودة والليثي وشيبه»

انتهى الثلاثي الشعبي عبدالباسط حمودة ومحمود الليثي وأحمد شيبه، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "شبابيك الحلو جانبي"، سيتم طرحها في عيد الأضحى المبارك.الأغنية من ألحان المطرب الشعبي محمود الليثي، من توزيع الموزع الموسيقي باسم منير، وقد تم تسجيلها بأحد الاستديوهات بمنطقة الدقي مؤخرًا.وعلى الجانب الآخر، قامت المطربة الشعبية بوسي بتسجيل أغنيتين دويتو مع المطرب فهيم، ومن المقرر أن يتم طرح برومو لتلك الأغنيات خلال الأيام القليلة المقبلة.