خروج ثاني أصغر طفلة متعافية من كورونا بعزل بلطيم

قال الدكتور محمد حافظ، نائب مدير مستشفى العزل ببلطيم بمحافظة كفرالشيخ، إنه تم اليوم خروج ثاني أصغر طفلة متعافية من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من الأم المصابة، وكانت تخضع للعلاج بالمستشفى، وذلك بعد الطفل ياسين ذو الـ11 يوما والذي خرج منذ 4 أيام هو ووالدته.وأضاف نائب مدير مستشفى العزل، في حديثه مع "الدستور"، أن الطفلة الرضيعة تدعى "مها" وقد تمت ولادتها بعملية قيصرية بالمستشفى، وقد تم استقبال الطفلة ودخلت وحدة الحضانة الخاصة بالمستشفى فورا بعد الولادة على أكسجين، وذلك نظرا لوجود صعوبة في التنفس من الدرجة الثانية ثم ظهور الصفراء.وأضاف "حافظ" أن الطفلة تم علاجها من الصفراء وضيق التنفس، واليوم تم خروج الأم والطفلة معافتين تماما.