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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

شباب «الحرية المصري» يطلق مبادرة «جندي مقاتل» لدعم القوات المسلحة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:19 م
محمد مهني،
محمد مهني،
إسلام نصير
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أعلن محمد مهني، أمين شباب الجمهورية بحزب الحرية المصري، عن إطلاق الأمانة لمبادرة (جندي مقاتل) لدعم القوات المسلحة المصرية والقيادة السياسية في معركتها القادمة.

وقال مهنى، إن المبادرة تهدف لإيصال رسالة للقيادة السياسية، وأن شباب مصر جاهز للتطوع في صفوف القوات المسلحة المصرية والدفاع عن وطنه وإنهم في مقدمة الصفوف كعادة شباب مصر.

وأضاف مهني، أن الفترة الحالية التى تشهدها البلاد تتطلب تكاتف جميع فئات شباب المجتمع لمواجهة التحديات الخارجية والوقوف خلف الدولة المصرية ومساندة قياداتها السياسية الحكيمة نحو ما تواجهه البلاد من مؤامرات ومخططات تستهدف تهديد الأمن والأمان والاستقرار للمنطقة العربية.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم عليها دور هام وقوي فى الفترة الحالية وهو عودة الكشافة المدرسية والأنشطة الوطنية لغرس وتنمية قيمة الوطن في الأجيال الناشئة.

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