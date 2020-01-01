السعودية وتونس تبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الري، مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين تناولا خلال الاتصال، العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في العديد من المجالات.