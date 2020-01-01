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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن وبلغاريا يبحثان تعزيز التعاون في جميع المجالات

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:14 م
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
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بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ونائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة خارجية بلغاريا إيكاتيرينا زاخارييفا، التطورات الإقليمية، وتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي والتعليمي بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، الثلاثاء، أن الجانبين بحثا أيضًا، خلال اتصال هاتفي، المواقف الدولية إزاء قرار الضم، بالإضافة إلى التضامن في مواجهة وباء (كورونا) المستجد وتبعاتها.

وأكد وزير الخارجية الأردني أهمية ترجمة الموقف الدولي الواضح لرفض خطة الضم الإسرائيلية بتحرك عملي يحول دون تنفيذها، ويعمل على إطلاق مفاوضات فاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، مشدّدًا على أنه خطر غير مسبوق على فرص تحقيق السلام العادل وخرق للقانون الدولي يجب منعه.

وأكد الصفدي أهمية الدور الأوروبي في جهود حل الصراع، مثمّنًا موقف بلغاريا المتمسك بالقانون الدولي وحل الدولتين.

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