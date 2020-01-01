رمضان عبد المعز: العشر الأوائل من ذي الحجة نفحة عظيمة ومنحة ربانية

قال الشيخ رمضان عبد المعز، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الإمام أحمد بن حنبل، عندما سُئل عن المسافة بيننا وبين عرش الرحمن، أجاب: "دعوة مستجابة".وأضاف عبد المعز، خلال تقديمه برنامج لعلهم يفقهون"، المذاع علي فضائية "dmc"، أننا بحاجة للحظة صادقة، معقبًا: "الله سبحانه وتعالى يغار على أوليائه ويحفظهم، ونحن مقبلين على موسم عظيم وهو العشر الأوائل من ذي الحجة، وعلينا أن نرى الله من أنفسنا خيرًا، حتى ينظر لنا نظرة رضاء"، مستدلًا على ذلك بموقف سيدنا يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز.وتابع، أن العشر الأوائل من ذي الحجة دورة تدريبية نفحة عظيمة ومنحة ربانية لعل الله ينظر لك نظرة لا تشقى بعدها أبدًا.