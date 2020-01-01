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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية تدعو المصريين في الخارج للمشاركة في انتخابات «الشيوخ»

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:39 م
سامح شكري
سامح شكري
ألفت الكحلي
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دعت وزارة الخارجية المصريين المقيمين في الخارج إلى تسجيل بياناتهم من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية ‪www.elections.eg‬  اعتبارًا من السبت الموافق ‪25 يوليو‬ وحتى ‪الجمعة 31 يوليو 2020‬، وذلك في ضوء صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 44 لسنة 2020 بتنظيم إجراءات تصويت المصريين خارج مصر في انتخابات مجلس الشيوخ
 
 وسوف يظهر للناخب رقم التسجيل تمهيدًا لحصوله على بطاقة الاقتراع من على الموقع الرسمي للهيئة خلال يومي الانتخاب بالخارج الأحد والإثنين 9 و10 ‪ أغسطس، لإرسالها بالبريد السريع على عنوان البعثة حتى نهاية يوم الأربعاء 12 أغسطس 2020.
 
وقد اتخذت الهيئة الوطنية قرارها بإجراء التصويت فى الخارج من خلال البريد السريع، أخذًا في الاعتبار القيود والإجراءات الاحترازية المُتخذة في غالبية الدول، والتي من شأنها أن تُعيق عملية حضور الناخبين بالسفارات في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

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