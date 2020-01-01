السيسى يطمئن على صحة الملك سلمان هاتفيًا

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس اطمأن على صحة أخيه العاهل السعودي، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.من جانبه؛ أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس الصادقة، مشيرًا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية السعودية وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.وتم التوافق خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.