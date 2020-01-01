الخميس.. عطلة بالبورصة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

قررت إدارة البورصة المصرية تعطيل العمل بعد غد الخميس بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.يأتى ذلك ‎في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون يوم ‎الخميس المقبل الموافق 23 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وقرار البنك المركزي بتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس المقبل، على أن يستأنف العمل بها صباح يوم الأحد 26 يوليو 2020.