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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الخميس.. عطلة بالبورصة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:28 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
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قررت إدارة البورصة المصرية تعطيل العمل بعد غد الخميس بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

يأتى ذلك ‎في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون يوم ‎الخميس المقبل الموافق 23 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وقرار البنك المركزي بتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس المقبل، على أن يستأنف العمل بها صباح يوم الأحد 26 يوليو 2020.

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