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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أوركسترا «العود العربي» في ضيافة المانسترلي.. الأحد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:26 م
أوركسترا العود العربي
أوركسترا العود العربي
آلاء حسن
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يستضيف قطاع صندوق التنمية الثقافية حفلا موسيقيا بحديقة قصر المانسترلي بالمنيل، لأوركسترا "بيت العود العربي"، فى الثامنة مساء الأحد 26 يوليو الجاري، وذلك مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية.

يتكون الأوركسترا من أكثر من 40 من الأساتذة وبعض الدارسين من أمهر العازفين فى بيت العود الذى أسسه ويشرف عليه الفنان نصير شمة بجنسيات مختلفة.

يقدم الأوركسترا عددا من المقطوعات التى تُحيى الشرقى لآلة العود، التي تُظهر إمكانياته ودوره في موسيقانا العربية، منها مؤلفات لكبار الملحنين والمطربين: الموسيقار محمد عبد الوهاب وسيدة الغناء العربي أم كلثوم، بالإضافة لمجموعة مختارة من مؤلفات نصير شمة.

يُذكر أن "شمة" أسس بيت العود العربى بمقر بيت الهراوى بالقاهرة التاريخية عام 1998 كأول البيوت الرائدة فى تعليم العزف على العود والآلات الوترية.

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