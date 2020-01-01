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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قنوات «النيل» تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:19 م
ثورة 23 يوليو
ثورة 23 يوليو
أ ش أ
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أعلن أسامة البهنسي، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، أن القطاع استعد للاحتفال بذكرى ثورة ٢٣ يوليو بعد غدٍ الخميس عبر شاشاته بخرائط برامجية متميزة.

وتعرض قناة "نايل لايڤ" في السهرة فيلم "ناصر ٥٦" بطولة أحمد زكي، بالإضافة إلى تطويع برنامج "نهارك سعيد" لهذه المناسبة، حيث يستضيف على الهواء مجموعة من الضيوف للحديث عن ثورة ٢٣ يوليو.

وتعرض قناة "نايل سينما" في السابعة والنصف مساءً فيلم "أيام السادات"، وفي الساعة ١١:٣٠ مساءً فيلم "بئر الخيانة" بطولة نور الشريف وعزت العلايلي، بالإضافة لحلقة من برنامج "ألو سينما" في الرابعة والنصف عصرًا تتناول ثورة يوليو من خلال أفلام السينما.

وتقدم قناة "نايل دراما" حلقة خاصة عن الثورة في برنامج "فلاش"، بالإضافة إلى عرض مواد فيلمية خاصة بدراما الثورة، بينما تعرض قناة "العائلة" على مدار اليوم ٤ أفلام تسجيلية عن ثورة يوليو، بالإضافة إلى إذاعة فواصل وبروموهات خاصة بالحدث.

أما قناة "ماسبيرو زمان" فسوف تعرض فيلمًا تسجيليًا بعنوان "يا سلام على عيدنا"، كما تعرض حفل عيد الثورة التاسع، وحلقة من برنامج "وقائع مصرية" تتناول دور عبدالحليم حافظ وعلي إسماعيل في الأغنية الوطنية.

وحلقة من برنامج "شاهد على العصر" ولقاء مع خالد محيي الدين، كما تعرض مسرحية "الوصية" في العرض الذي حضره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بالإضافة إلى عرض حفل عيد الثورة الذي أحيته كوكب الشرق أم كلثوم.

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