بعد أزمة «البوركيني».. كيف تختارين مايوها للبحر؟
الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:18 م
شيماء دهبطباعة
آثار ارتداء البوركيني "المايوه الشرعي" جدلا داخل المجتمع، بشأن وجود مواصفات معينة لابد من تواجدها عند اختيار مايوه شرعي خاص بكى، نرصده فى النقاط التالية:
- اختارى المايوه ذا الخطوط الرأسية بألوان داكنة أو برسومات كبيرة.
-المايوه المناسب للجسم هو الذي يسمح بالحركة دون عائق.
-أغلب المايوهات مصنوعة من الليكرا القابل للإطالة حتى يكون سهلا في الحركة.
- بعد شراء المايوه لا بد من الاهتمام بغسله عقب استخدامه في السباحة.
-التخلص من الرمال والأتربة التى قد تعلق به عند العوم في البحر.
- تجفيف المايوه بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.
-دهن كريمات الشمس قبل ارتداء المايوه حتى لا تضر بقماشه.
- ترك المايوه دون غسيل في الظل يتسبب فى نمو البكتيريا.
- اختارى المايوه ذا الخطوط الرأسية بألوان داكنة أو برسومات كبيرة.
-المايوه المناسب للجسم هو الذي يسمح بالحركة دون عائق.
-أغلب المايوهات مصنوعة من الليكرا القابل للإطالة حتى يكون سهلا في الحركة.
- بعد شراء المايوه لا بد من الاهتمام بغسله عقب استخدامه في السباحة.
-التخلص من الرمال والأتربة التى قد تعلق به عند العوم في البحر.
- تجفيف المايوه بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.
-دهن كريمات الشمس قبل ارتداء المايوه حتى لا تضر بقماشه.
- ترك المايوه دون غسيل في الظل يتسبب فى نمو البكتيريا.