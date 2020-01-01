بعد أزمة «البوركيني».. كيف تختارين مايوها للبحر؟

آثار ارتداء البوركيني "المايوه الشرعي" جدلا داخل المجتمع، بشأن وجود مواصفات معينة لابد من تواجدها عند اختيار مايوه شرعي خاص بكى، نرصده فى النقاط التالية:- اختارى المايوه ذا الخطوط الرأسية بألوان داكنة أو برسومات كبيرة.-المايوه المناسب للجسم هو الذي يسمح بالحركة دون عائق.-أغلب المايوهات مصنوعة من الليكرا القابل للإطالة حتى يكون سهلا في الحركة.- بعد شراء المايوه لا بد من الاهتمام بغسله عقب استخدامه في السباحة.-التخلص من الرمال والأتربة التى قد تعلق به عند العوم في البحر.- تجفيف المايوه بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.-دهن كريمات الشمس قبل ارتداء المايوه حتى لا تضر بقماشه.- ترك المايوه دون غسيل في الظل يتسبب فى نمو البكتيريا.