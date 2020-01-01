النمسا تعلن عودة الإجراءات الاحترازية المشددة بسبب كورونا

أعلن المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، عودة الإجراءات المشددة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.وقال المستشار النمساوي في تصريح، اليوم الثلاثاء، إن شعار البلاد في هذه المرحلة لا يزال كما هو "أكبر قدر ممكن من الحرية والعديد من القيود حسب الضرورة".وأضاف "كورتس" أن الإجراءات الجديدة تشمل تطبيق القواعد الصارمة وقيود الدخول على الحدود اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، حيث لن يُسمح بالدخول من الدول ذات الخطورة ومعدلات الإصابة المرتفعة إلا بعد الحصول على اختبار "بي سي آر" سلبي، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الاختبار قد تم إجراؤه في مختبرات معتمدة.وأوضح أنه سيجري مراقبة الامتثال للحجر الصحي عن كثب، وسيتم تنفيذ جميع عمليات مراقبة الحدود بالتنسيق مع السلطات الصحية اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، ولفت إلى عودة وجوب ارتداء الكمامات في المحلات، ومراكز التسوق، والبريد، والبنوك بشكل مشدد، مع فرض غرامات صارمة على المخالفين، مشيرا إلى أن تشديد الإجراءات يأتي عقب استمرار ارتفاع الإصابات الجديدة وتساهل بعض المواطنين في إجراءات الوقاية.