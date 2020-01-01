46 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 44 حالة قادمة من سوريا، وحالتان ممن يقيمون في فنادق الحجر.وقال وزير الصحة الأردني، لوكالة الأنباء الأردنية، إن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في المملكة بلغ 1113 إصابة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 6 حالات تعاف جديدة لمصابين من الفيروس.