«مدبولي» من سانت كاترين: سنطور المدينة لتصبح مقصدًا سياحيًا عالميًا

عقب تفقده دير سانت كاترين، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل كلمته عن سعادته والوفد المرافق له، بزيارة منطقة سانت كاترين والتواجد فى هذا المكان المقدس، قائلا: اليوم يوم تاريخي لنا كمجموعة تمثل الشعب والحكومة المصرية، موجودة في هذه البقعة الطاهرة المقدسة، التي تعد واحدة من أقدس البقاع على وجه الأرض، بعد مكة المكرمة والقدس الشريف.وأكد رئيس الوزراء أن تواجد عدد من الوزراء فى مدينة سانت كاترين اليوم، يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء الفوري فى تطوير المدينة، ووضعها في مكانتها اللائقة التي تستحقها هذه البقعة الطاهرة المقدسة، مشيرًا إلى أن التواجد اليوم يأتى أيضًا لنرى بأعيننا على أرض الواقع الامكانيات والمقومات المتاحة بهذا المكان الفريد، ونتدارس الأفكار والرؤى المقترحة لتطوير المدينة وهذا الموقع المقدس.وأضاف رئيس الوزراء: نقف اليوم فى مكان طاهر جاء ذكره فى مختلف كتب الأديان السماوية، فذكر بالوادى المقدس طوى، وجبل التجلى، وجبل المناجاة، والشجرة المباركة، فهو المكان الوحيد الذي تجلى فيه الله عز وجل، وهو ما جعل هذا المكان يتمتع بقدسية وخصوصية شديدة.وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المكان مسجل أيضًا كمحمية طبيعية، وموقع تراث عالمي مسجل في منظمة اليونيسكو، وهو ما يفرض علينا حساسية شديدة في أسلوب التطوير الذى سيتم تطبيقه فى هذا المكان.وأكد مدبولى أن أعمال التطوير ستراعي عدم المساس بموقع الوادى المقدس، وكذا الجزء الرئيسى من المحمية الطبيعية، والتأكيد على عدم إقامة أى مبان فى هذه المواقع، حفاظًا على قدسية واثرية هذه المواقع، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير ستتم بالمشاركة والتنسيق مع المجتمع البدوي والأهلي الموجودين بالمنطقة، مؤكدًا أن الأعمال ستتم بنفس الطابع البيئى الذى تتميز به المدينة، بحيث يكون الطابع المعماري والعمراني يحترم الخصوصية الشديدة لهذا الموقع، مشيرًا إلى أنه يوجد برفقتنا اليوم خلال الزيارة لهذه المنطقة مجموعة متميزة من المعماريين والمصممين العمرانيين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة فى هذا المجال، حتى يلمسوا الوضع على الطبيعة، تمهيدًا لوضع مخطط سريع لتطوير هذه المنطقة، والبدء فورًا فى تنفيذه.وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف الحكومة هو أن نضع هذه المنطقة في المكانة اللائقة بها على مستوى العالم، حتى تصبح مقصدًا عالميًا للسياحة، موضحًا أن خطة التطوير ستبدأ من مطار سانت كاترين، وأنه تم التوافق في هذا الشأن مع وزير الطيران.وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الخطة تشمل تطوير المدينة بالكامل وكذا رفع كفاءة شبكة الطرق، وإقامة عدد من الطرق المقترحة، فضلًا عن تطوير المرافق الرئيسية بالمدينة مثل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، لافتًا إلى أن المنشآت الجديدة ستراعي في المقام الأول الطابع المعماري البيئي والتراثي الموجود في المنطقة، واختتم حديثه قائلا: هذه الزيارة ستكون فاتحة خير لعملية التنمية في المنطقة في أسرع وقت ممكن.