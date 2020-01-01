مدير بحوث المحاصيل الحقلية يتفقد إنتاج تقاوي الذرة بالدقهلية

تفقد الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، حقول انتاج تقاوي محصول الذرة بمحافظة الدقهلية، للإطمئنان على حالة المحصول، والتأكد من تنفيذ التوصيات والممارسات الزراعية الجيدة.وأشار مدير المعهد إلى أن الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بانتاج تقاوى محاصيل حقلية عالية الإنتاجية والجودة، بما يساهم في زيادة الانتاجية، وزيادة دخل المزارع وتحقيق الأمن الغذائي.وأكد أن الحالة العامة للحقول جيدة، ويتم تنفيذ كافة التوصيات الفنية السليمة، وتطبيق البحوث العلمية الحديثة في كافة المعاملات.رافق مدير المعهد خلال الجولة، الدكتور تامر عبدالفتاح وكيل المعهد للإنتاج، الدكتور حاتم الحمادي رئيس قسم بحوث الذرة، فضلا عن لجنة من الادارة المركزيه لانتاج التقاوي، الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.