«الوفد»: نؤيد القيادة السياسية للدفاع عن الأمن القومي للبلاد

أشادت لجنة العلاقات الخارجية في حزب "الوفد" بموافقة مجلس النواب على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال من جانب ميلشيات إجرامية مسلحة أو عناصر إرهابية الأجنبية لحين انتهاء مهمة القوات.وأيدت اللجنة - في بيان اليوم - بشكل كامل كل خطوات القيادة السياسية، والقوات المسلحة، للحفاظ على أمن البلاد القومي، والتي لا تقبل الاعتداء أو التفريط في حقوق البلاد، موضحة أن القوات المسلحة الباسلة قادرة على ردع أي خطر أو تهديد من الممكن أن يتعرض له أمن البلاد القومي والتصدي لأي ميلشيات إجرامية مسلحة أو عناصر إرهابية هدفها زعزعة الاستقرار في المنطقة خاصة من الناحية الغربية.وأضافت: "إن بلادنا وقيادتها دائما تحمي ولا تهدد، وتصون ولا تبدد، وأن جيشنا جيش رشيد يحافظ على حقوق الجوار وفقًا للمواثيق الدولية والإقليمية"، لافتة إلى أن تلك هي سياسة الحزب المعلنة والتي أكدها رئيس الحزب في بيان رأي الحزب وموقفه من إرسال قوات خارج الحدود طبقا للمادة 152 من الدستور، أن الحزب وقياداته وكافة أفراده يؤيدون قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ويفوضونه في اتخاذ ما يراه لازمًا للحفاظ على الأمن الوطني المصري والليبي.