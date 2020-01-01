أعمدة إنارة مهددة بالسقوط على سكان «الأصدقاء» بالعجمى

إهمال ينذر بالخطر، قد يحمل القدر لسكان شارع الأصدقاء بمنطقة الهانوفيل بحي بالعجمي، فى محافظة الإسكندرية كارثة محققة بسبب ميل عمودي إنارة بالمنطقة مما دفع الأهالي للإستغاثة مطالبين مسؤولي الحي بسرعة التدخل.يقول عطية أبو محمد أحد حراس العمارات،: هناك إهمال في التعامل مع أعمدة الإنارة الي أن وصل بنا الحال لميل الإعمدة وتهديد حياتنا خاصة الأطفال لأنهم لا يدركون خطورة الأمر.ويواصل إبراهيم السيد،: تقدمنا بشكاوى عديدة للحى لكن لم يستجيب أحد، مناشدا المسئولين بسرعة التحرك وتأمين الشارع من الأعمدة المائلة وإزالة القمامة حتي لا تتعرض حياتنا للخطر ونموت صعقا بالكهرباء.ودعا الأهالي محافظ الإسكندرية بسرعة التدخل لإنارة شوارع الهانوفيل وخاصة الأصدقاء والتخلص من الأعمدة المائلة حفاظا علي أرواحهم.