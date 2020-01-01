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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر
الرئيس السيسي يهنئ ملك بلجيكا بالعيد القومي لبلاده
الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:05 م
السيسي
أ ش أ
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بعث رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى جلالة الملك "فيليب" ملك بلجيكا بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لبلاده.
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