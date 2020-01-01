جمارك بورسعيد تحبط تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية

تمكنت الإدارة العامة لجمارك المنافذ الخارجية بجمارك بورسعيد، برئاسة علاء السيد، بالتنسيق مع مخابرات حرس حدود بورسعيد وقوات حرس الحدود، من ضبط وتحرير محضر تهريب لكمية من الأدوات والأجهزة الكهربائية والملابس والأحذية أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.فبناءً على معلومات سرية واردة من مخابرات حرس حدود بورسعيد وقوات حرس الحدود بضبط السيارة رقم ك م ه 2498 نيسان، قيادة المدعو أ ح ا، بمنطقة الجرابعة خلف الحراسات، وتمت المعاينة والجرد للسيارة بلجنة جمركية برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية، ومحمد أحمد مأمور الجمرك، وعبده السخري مدير إدارة، وعبده عبدالله أمين المخزن، فتبين وجود 235 ماكينة تنعيم حريمي، 1990 مكواة شعر متنوعة، 104 سيشوار، 6 مكانس كهربائية، 574 ماكينة حلاقة متنوعة، 48 كبة كهربائية، 24 مكواة للملابس، 1039 جهاز مساج متنوع، 140 جهاز كمبروسر هواء للسيارات، 170 زوج كوتشي أطفال، 550 قطعة ملابس أطفال، بإجمالي 4880 قطعة بالسيارة.وبلغت قيمة المضبوطات 296 ألفا و435 جنيها، وبلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية 167 ألفا و805 جنيهات.وقرر علاء السيد مدير عام منافذ بورسعيد، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 57237 لسنة 2020، والتحفظ على المضبوطات.يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ويسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.