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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الإيطالي يبحثان القضايا الإقليمية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:02 م
عبدالله بن زايد آل
عبدالله بن زايد آل نهيان
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بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأزمة الليبية.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن الجانبين تبادلا خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا والأمن الغذائي، وتطورات جائحة فيروس كورونا وجهود البلدين لاحتواء تداعياته.

كما أكد الجانبان أهمية التعاون والتنسيق المشترك وتعزيز العمل الدولي المشترك لمعالجة آثار هذه الجائحة وكذلك دعم الجهود العالمية للوصول إلى لقاح للمرض.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وإيطاليا، والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

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