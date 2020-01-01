الجبر والهندسة الفراغية دون مشكلات في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، انتهاء أعمال امتحانات الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، بعد أن أدى طلاب الثانوية العامة امتحان مادة "الجبر والهندسة الفراغية"، مشيرا إلى أن الامتحانات تمت في ظل إجراءات احترازية مشددة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وسيتم البدء في امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت القادم الموافق 25 يوليو الحالي.وصرح الدكتور أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم، بأن عدد الطلاب الذين لهم حق التقدم للامتحان مادتي الجبر والهندسة بلغ 5305 طلاب وطالبات وعدد الحضور 5227 وعدد الغائبين 78 طالبا بنسبة حضور 98،53 % ونسبة غياب 1،47 %.هذا ورصدت غرفة عمليات الثانوية العامة أثناء سير عملية الامتحانات بعض الوقائع ومنها تم استدعاء سيارة الإسعاف لطالب تم الاشتباه بإصابته بالزائدة بمدرسة فاطمة الزهراء أ بتلا، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالب قام بتمزيق ورقة الإجابة بمدرسة السادات ث بميت أبوالكوم بتلا.ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على صحة وسلامة أبنائه الطلاب، مقدمًا الدعم الكامل للقطاع التعليمي وما بذله من جهد في إتمام إجراءات الامتحانات في جو صحي ونفسي، مما كان له بالغ الأثر في إجراء الامتحانات بسهولة ويسر ووسط إجراءات أمنية ووقائية وضعتها الدولة حفاظًا على مستقبل الطلاب.