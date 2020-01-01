تعاون علمي بين هيئة الدواء و4 جامعات في مجال التدريب

أعلنت هيئة الدواء المصرية ممثلة في مركز المعلومات الدوائية بقطاع الرعاية الصيدلية، تقديم التعاون العلمي في مجال التدريب لطلبة كليات الصيدلة بأربع جامعات مصرية ممثلة في "جامعة الإسكندرية، جامعة المنوفية، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، جامعة مدينة السادات".يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على الانفتاح وتبادل الخبرات مع جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمة الصيدلية، وانطلاقا من دور الهيئة المنوط بتطوير مفاهيم التوعية والتثقيف الدوائي لدى مقدمي الخدمة الصيدلية.وقالت هيئة الدواء إن مركز المعلومات الدوائية سوف يقوم بتدريب طلاب كليات الصيدلة في الجامعات الأربع سالفة الذكر، من خلال عقد عدة محاضرات وورش عمل حول "تطوير مهارات البحث عن المعلومات الدقيقة والمحدثة، الاهتمام بتوثيق الأدلة العلمية، التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة، تعميق مفهومي الاستخدام الأمثل والآمن للمستحضرات الصيدلية".وأوضحت الهيئة أن المحاضرات وورش العمل سوف تعقد حاليًا من خلال تقنية الفيديو كونفرنس نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر حضور 600 طالب من الأربع جامعات، بواقع 150 طالب من كل جامعة.ومن جانبه أشار الدكتور على الغمراوي المتحدث الإعلامي لهيئة الدواء، إلى أن هذه الفعاليات تأتي تمهيدا لتوقيع بروتوكولات تعاون مشترك بين هيئة الدواء المصرية ومختلف الجامعات والجهات البحثية والجهات المعنية بتقديم الخدمات الصيدلية، موضحا أن الهدف من توقيع تلك البروتوكولات هو حرص الهيئة على الإسهام بشكل فعال في مجال إعداد كوادر قادرة على القيام بمهام مراكز المعلومات الدوائية تكون إضافة قوية إلى سوق العمل الدوائي بما يضمن حصول المريض على علاج آمن وفعال مبني على الدلائل العلمية الصحيحة والمحدثة، وهو ما يتسق مع السياسات التي تسعى هيئة الدواء المصرية إلى تطبيقها بمجال الدواء في مصر.