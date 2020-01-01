رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 8500 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في سنورس

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:57 م
ضبط دقيق بلدي مدعم
ضبط دقيق بلدي مدعم
نرمين محمود الدهان
طباعة
كشف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم، عن أن حملة تموينية موسعة، برئاسة المهندس هشام سعيد مدير إدارة تموين سنورس، تمكنت اليوم من ضبط عدد "170" شيكارة دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز، وزن الواحدة "50" كيلو، بإجمالي الكمية "8500" كيلو، على سيارة نصف نقل برقم 5489 بطريق بركات سنورس، قبل بيعها بالسوق السوداء.

وتم ضبط والتحفظ على الدقيق والسيارة، وتحرر محضر برقم 1954 جنح أمن دولة طوارئ ضد سائق السيارة، وتم تسلمه حضوريا لمركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق.
ضبط دقيق بلدي مدعم
ضبط دقيق بلدي مدعم
ضبط دقيق بلدي مدعم
ضبط دقيق بلدي مدعم

موضوعات متعلقة

الأرصاد تعلن موعد الموجة الحارة الجديدة (فيديو)

تُستخدم 30 مرة.. «التموين» تطرح كمامات جديدة بـ6 جنيهات

«مياه الشرب» عن المخالفين: «الدور جاى عليهم والقطر هيدوسهم»

السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة.. و31 يوليو عيد الأضحى

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

رسميا.. انطلاق الدراسة بالجامعات 17 أكتوبر بنظام «التعليم الهجين»

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

نتائجه مبشرة.. لقاح بريطاني جديد يقلل الإصابة بكورونا بنسبة 80%

تُستخدم 30 مرة.. «التموين» تطرح كمامات جديدة بـ6 جنيهات

إنفوجراف

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

بعد أن أصيبت بالشلل.. فنانة شهيرة كان طلاقها من زوجها بأمر الطبيب

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

هل هاني شاكر مغرور؟.. لهذه الأسباب.. اتهموه بالغرور في شبابه

نجم الساعة

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

رسائل معايدة خاصة باقتراب عيد الأضحى 2020

4 أسباب تجعلك تتناول عصير الليمون يوميًا

أخصائية أورام تكشف فوائد الماء للأمعاء

5 كويكبات في طريقها إلى الأرض

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
عبد الناصر.. وليبيا
القس. رفعت فكرى
ناكرو الجميل
لواء. محسن الفحام
ما بين الحرب والسلام
ماجد حبته
الخارجية.. والسفالة ألمانية
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: ثورة يوليو ملحمة بيضاء ستبقى ملهمة للأجيال

رشا الفوال: السرطان جزء من رحلتي مع الكتابة

«المساكين».. رواية «دوستويفسكي» عن المهمشين في الأرض

«الثقافة السعودية» تطلق مهرجان القصة القصيرة بجازان