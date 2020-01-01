ضبط 8500 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في سنورس

كشف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم، عن أن حملة تموينية موسعة، برئاسة المهندس هشام سعيد مدير إدارة تموين سنورس، تمكنت اليوم من ضبط عدد "170" شيكارة دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز، وزن الواحدة "50" كيلو، بإجمالي الكمية "8500" كيلو، على سيارة نصف نقل برقم 5489 بطريق بركات سنورس، قبل بيعها بالسوق السوداء.وتم ضبط والتحفظ على الدقيق والسيارة، وتحرر محضر برقم 1954 جنح أمن دولة طوارئ ضد سائق السيارة، وتم تسلمه حضوريا لمركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق.