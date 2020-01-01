وزيرة الثقافة: ثورة يوليو ملحمة بيضاء ستبقى ملهمة للأجيال

- احتفالات فى المسارح المفتوحة وشبكة الإنترنت

- أغانى وطنية فى الأوبرا والمتاحف مجانا للجمهور.

- وثائق نادرة وإصدارات رقمية وندوات مسجلة من دار الكتب وتخفيضات على مطبوعات القومى للترجمة.

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن ثورة 23 يوليو سطرت صفحة بارزة من النضال والكفاح في التاريخ الوطنى الحديث ونجحت فى تجسيد أحلام وطموحات شعب مصر من خلال مبادئها السامية التى حققت الإستقلال ودعت إلى الحرية والمساواة، مضيفة أن هذه الملحمة البيضاء ستبقى ملهمة للأجيال وباعثًا للإبداع فى مختلف المجالات.وأوضحت أن الاحتفالات بهذه المناسبة تقام طبقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تم التعارف عليها حرصا على السلامة العامة، مؤكدة أن القطاعات تنظم مجموعة من الفعاليات المتنوعة في عدد من الأماكن المفتوحة وتمتد إلى قناة وزارة الثقافة باليوتيوب وموقعها الإلكترونى.• دار الأوبراتنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، احتفالية فنية تحييها النجمة ريهام عبد الحكيم بمشاركة كوكبة من نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى، ويحل الشاعر جمال بخيت كضيف شرف، فى الثامنة مساء الخميس 23 يوليو على مسرح النافورة، وتتضمن مجموعة من الأعمال الوطنية الخالدة التى صورت المشاعر الحماسية لجموع الشعب.• قطاع الفنون التشكيليةيفتح القطاع برئاسة خالد سرور 8 متاحف فنية وقومية تم إدراجها ضمن خطة إعادة التشغيل، هى متحف الزعيم جمال عبد الناصر – الزعيم مصطفى كامل – الأديب طه حسين – محمود مختار – محمد ناجى – إنجى افلاطون – حسن حشمت إلى جانب الفنون الجميلة بالإسكندرية والذى يقيم بالتعاون مع المحافظة معرضا لمجموعة وثائق تاريخية من مقتنيات مكتبة البلدية التابعة تعرض لأول مرة، تتناول عدد من الوقائع التى واكبت الثورة، إضافة إلى مختارات من أعمال فنانين أجانب أقاموا في الإسكندرية في هذا الوقت.• المركز القومى لثقافة الطفليبث المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف عددا من الفعاليات الإلكترونية على قناته بـ يوتيوب، تتضمن عددا من المؤلفات الغنائية الوطنية منها "مصر تستحق" كلمات خالد تاج الدين، الحان وتوزيع وائل عوض، غناء فريق كورال الحديقة "سلام"، فقرة "الأراجوز واحتفالات يوليو" للفنان ناصر عبد التواب، عرض فيلم تسجيلي عن الثورة، مونتاج وجرافيك جلال الدين جمال، وورشة فنية لصناعة "علم مصر".• الهيئة العامة لقصور الثقافةتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة أحمد عواض، احتفالية فنية على مدار ثلاثة أيام، تنطلق مساء السبت 25 وحتى 27 يوليو بالمسرح المكشوف بقصر ثقافة الأسمرات، تحييها على التوالى فرق الشباب للموسيقى العربية، النيل للموسيقى والغناء، التنورة التراثية، إلى جانب عدد من الندوات والعروض الفنية الأون لاين التى تبثها الفروع الثقافية عبر منصاتها وصفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.• الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القوميةتبث الهيئة برئاسة نفين محمد موسى على قناتها، أمسية مسجلة بعنوان (قراءات لجوانب من ثورة يوليو بعد مرور 68 عاما) تستضيف الدكتور أحمد الشربينى، الدكتور أشرف مؤنس، الدكتور أحمد عبد الدايم والدكتور سيد فليفل.وتتناول البرنامج الاقتصادى والاجتماعى لثورة يوليو وإنجازاتها، إضافة إلى أمسية فنية مسجلة بعنوان الأغنية الوطنية فى مسيرة ثورة يوليو، تتضمن لقاءات مع الموجى الصغير، الفنان عادل السيد رئيس ومؤسس جمعية محبى فريد الأطرش، الدكتورة حامدة السيد ابنة الشاعر الغنائى الراحل حسين السيد، كما يتم عرض ملف وثائقى يشمل مجموعة من الوثائق والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة منها مطالبة ضباط الجيش للملك فارق بالتنازل عن العرش، مرسوم بتأليف لجنة لوضع الدستور، إعلان دستورى من اللواء أركان حرب محمد نجيب، تكليف البكباشى جمال عبد الناصر بتاليف الوزارة، قرار جمهورى بأن يسمى عيد 23 يوليو من كل عام عيد الثورة، قرار جمهورى بأن يخصص لوزارة الثقافة مبنى مجلس قيادة الثورة ليكون متحفا لزعماء الثورة وغيرها من الوثائق الهامة، كما يتم اتاحة مجموعة من الكتب PDF تتناول تاريخ الثورة منها مذكرات صلاح سالم، ثورة يوليو والسودان، ثورة يوليو والمشرق العربى 1952- 1956، مصر فى القرن العشرين إلى جانب ببليوجرافيا باللغة العربية والإنجليزية تتضمن جميع ما كتب فى الصحف والتراث الفكرى عن يوميات الثورة ووقائعها.• المركز القومى للترجمةيقدم المركز برئاسة علا عادل خصما نسبته 50% على جميع الاصدارات، حتى نهاية ساعات العمل يوم الخميس 23 يوليو.وتبث قناة وزارة الثقافة بيوتيوب فى التاسعة مساء الخميس 23 يوليو، باقة من أشهر الغنائيات الوطنية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام ومشاركة نخبة من نجوم الأوبرا.