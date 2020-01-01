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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تربح 5 مليارات جنيه في ختام التعاملات

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:50 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
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واصلت أسهم ومؤشرات البورصة ارتفاعاتها الواضحة لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع- مدفوعة بعمليات شراء انتقائية من قبل بعض المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 5 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 578.386 مليار جنيه، مقابل 573.3 مليار جنيه أمس.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 10558 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1778 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 12245 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4037 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 1475 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 2266 نقطة.

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