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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

منال أبوسمرة مقررًا للمجلس القومي للمرأة بالمنيا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:50 م
منال أبو سمرة
منال أبو سمرة
المنيا ـ على حسين
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أصدرت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، قرارا بتكليف الدكتورة منال فايز أبوسمرة، أستاذ الأشعة بكلية الطب جامعة المنيا، للقيام بأعمال مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، خلفا للدكتورة رشا المهدي، التي تقدمت باستقالة مؤقتة بعد أن تم ترشحيها على قائمة حزب مستقبل وطن لمقاعد مجلس الشيوخ عن المحافظة. 

والدكتورة منال فايز أبوسمرة قدمت برامج ومبادرات لخدمة المرأة، فهي أول من قامت بمبادرة "رحلة المليون" للقضاء على سرطان الثدي، وشملت الرحلة لقاءات توعية للسيدات بالقرى والمراكز للتعريف بكيفية الاكتشاف المبكر لأورام الثدي.

كما تشغل عضو وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ومقرها كلية الحقوق بجامعة المنيا، وتعمل بقسم الأشعة بمستشفى الجامعة، ومثلت مصر في كثير من المؤتمرات العلمية خارج مصر.

الجدير بالذكر أن الدكتورة رشا المهدي، مقررة المجلس القومي التي تقدمت باستقالة مؤقتة لترشحها لانتخابات مجلس الشيوخ، هي أحد عنصرين نسائيين ضمن 27 مرشحا تقدموا للانتخابات والأخرى أسماء صابر علي، التي تخوض الانتخابات على المقعد الفردي مستقلة.

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