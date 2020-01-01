أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية (صور)

أدى المندوبون المساعدون الذين تم تعيينهم بهيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، وبحضور المستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، ولفيف من قيادات الهيئة والوزارة في احتفالية أقيمت بديوان عام وزارة العدل.ورحب وزير العدل في كلمته برئيس الهيئة وأعضائها الجدد، وأوضح أن هيئة قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية، إذ أنشئت عام 1875، وارتفعت قيمتها بجهد وفكر شيوخها، أملًا لها المزيد من التقدم.وأكد الوزير على التمسك بالقيم والتقاليد القضائية، والبعد عن مواطن الريب والظنون، والتزود بالعلم وسعة الاطلاع لإظهار الحق، مؤكدًا على دور هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على مقدرات الشعب واستحقاقاته، بما لها من ريادة في هذا المجال.وأعرب وزير العدل باسم جميع الجهات والهيئات القضائية دعمهم اللامحدود لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجيش مصر العظيم وهو يؤدي رسالته المجيدة؛ لحماية أرض مصر وأمنها القومي، واثقًا من نصر الله لهم، واختتم كلمته متمنيًا للأعضاء الجدد مستقبلًا مزدهرًا.