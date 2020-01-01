رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أتوبيس التوعية» يمهد لتطبيق التأمين الصحي الشامل في الأقصر

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:49 م
إطلاق أتوبيس التوعية
إطلاق أتوبيس التوعية
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
أعلنت منظومة التأمين الصحي الشامل، عن إطلاق أتوبيس التوعية والتسجيل التابع لها بمحافظة الأقصر، في إطار الاستعداد لبدأ إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة في مطلع الشهر القادم، وفقا لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، التي أكدت على سرعة البدأ في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، في بيان، أن فعاليات التوعية والتسجيل ستستمر من خلال أتوبيس التوعية الذي يجوب أنحاء محافظة الأقصر من اليوم وحتي نهاية أغسطس، مشيرًا إلى أن الهدف من تحريك أتوبيس التوعية هو التسهيل على المواطنين والرد على استفساراتهم فيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن فتح التسجيل من جديد بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأشار السبكي إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، هي بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد المميكنة، وبالنسبة للأطفال مطلوب شهادات الميلاد فقط، حيث أن التسجيل متاح في الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة جغرافية تابع لها محل السكن.

وأضاف أنه من المقرر أن يتواجد أتوبيس التوعية والتسجيل في إدارة بندر الأقصر من اليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو وحتى السبت 25 يوليو، تليها إدارة أرمنت من الأحد 26 يوليو وحتى الخميس 30 يوليو، ثم إدارة القرنة من الأربعاء 5 أغسطس وحتى الإثنين 10 أغسطس، وإدارة البياضية من الخميس 13 أغسطس وحتى السبت 15 أغسطس، وإدارة الزينية من الأحد 16 أغسطس وحتى الخميس 20 أغسطس، وإدارة الطود من الجمعة 21 أغسطس وحتى الأحد 23 أغسطس، وأخيرًا إدارة إسنا من الإثنين 24 أغسطس وحتى الأحد 30 أغسطس.

وفي ذات السياق، دعت منظومة التأمين الصحي الشامل المواطنين بمحافظة الأقصر إلى التسجيل في المنظومة للحصول على خدماتها الصحية والعلاجية، مؤكدة على مراعاة كافة معايير الأمان أثناء عملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل مع الالتزام باتباع كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية من ارتداء الكمامات والتزام التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة بين المواطنين.

وأكد السبكي أنه جاري الاستعداد لتطبيق منظومة التامين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى تباعا، مؤكدا على تشديد القيادة السياسية على الإسراع في خطوات تنفيذ المنظومة مع الالتزام بالجداول الزمنية والتنفيذية الموضوعة بكل دقة، لضمان حصول المواطنين في مصر على خدمة طبية حديثة ذات معايير جودة قياسية، لأن الاستثمار في صحة المواطن المصري يعني الاستثمار في مستقبل البلاد.
«أتوبيس التوعية» يمهد لتطبيق التأمين الصحي الشامل في الأقصر
«أتوبيس التوعية» يمهد لتطبيق التأمين الصحي الشامل في الأقصر

موضوعات متعلقة

ارتفاع طفيف.. «الصحة»: 50 وفاة و627 إصابة جديدة بكورونا

بريطانيا تعلن عن اتفاق لإنتاج 190 مليون جرعة ضد كورونا

هاشتاج «كلنا الجيش المصري» الثالث عالميًا

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2020

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

رسميا.. انطلاق الدراسة بالجامعات 17 أكتوبر بنظام «التعليم الهجين»

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

نتائجه مبشرة.. لقاح بريطاني جديد يقلل الإصابة بكورونا بنسبة 80%

تُستخدم 30 مرة.. «التموين» تطرح كمامات جديدة بـ6 جنيهات

إنفوجراف

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

أيام زمان

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

بعد أن أصيبت بالشلل.. فنانة شهيرة كان طلاقها من زوجها بأمر الطبيب

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

هل هاني شاكر مغرور؟.. لهذه الأسباب.. اتهموه بالغرور في شبابه

نجم الساعة

نهزم الأتراك على مر التاريخ.. هكذا دمر إبراهيم باشا العثمانيين ووصل حتى الأناضول

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

رسائل معايدة خاصة باقتراب عيد الأضحى 2020

4 أسباب تجعلك تتناول عصير الليمون يوميًا

أخصائية أورام تكشف فوائد الماء للأمعاء

5 كويكبات في طريقها إلى الأرض

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
عبد الناصر.. وليبيا
القس. رفعت فكرى
ناكرو الجميل
لواء. محسن الفحام
ما بين الحرب والسلام
ماجد حبته
الخارجية.. والسفالة ألمانية
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: ثورة يوليو ملحمة بيضاء ستبقى ملهمة للأجيال

رشا الفوال: السرطان جزء من رحلتي مع الكتابة

«المساكين».. رواية «دوستويفسكي» عن المهمشين في الأرض

«الثقافة السعودية» تطلق مهرجان القصة القصيرة بجازان