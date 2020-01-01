«أتوبيس التوعية» يمهد لتطبيق التأمين الصحي الشامل في الأقصر

أعلنت منظومة التأمين الصحي الشامل، عن إطلاق أتوبيس التوعية والتسجيل التابع لها بمحافظة الأقصر، في إطار الاستعداد لبدأ إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة في مطلع الشهر القادم، وفقا لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، التي أكدت على سرعة البدأ في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، في بيان، أن فعاليات التوعية والتسجيل ستستمر من خلال أتوبيس التوعية الذي يجوب أنحاء محافظة الأقصر من اليوم وحتي نهاية أغسطس، مشيرًا إلى أن الهدف من تحريك أتوبيس التوعية هو التسهيل على المواطنين والرد على استفساراتهم فيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن فتح التسجيل من جديد بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.وأشار السبكي إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، هي بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد المميكنة، وبالنسبة للأطفال مطلوب شهادات الميلاد فقط، حيث أن التسجيل متاح في الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة جغرافية تابع لها محل السكن.وأضاف أنه من المقرر أن يتواجد أتوبيس التوعية والتسجيل في إدارة بندر الأقصر من اليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو وحتى السبت 25 يوليو، تليها إدارة أرمنت من الأحد 26 يوليو وحتى الخميس 30 يوليو، ثم إدارة القرنة من الأربعاء 5 أغسطس وحتى الإثنين 10 أغسطس، وإدارة البياضية من الخميس 13 أغسطس وحتى السبت 15 أغسطس، وإدارة الزينية من الأحد 16 أغسطس وحتى الخميس 20 أغسطس، وإدارة الطود من الجمعة 21 أغسطس وحتى الأحد 23 أغسطس، وأخيرًا إدارة إسنا من الإثنين 24 أغسطس وحتى الأحد 30 أغسطس.وفي ذات السياق، دعت منظومة التأمين الصحي الشامل المواطنين بمحافظة الأقصر إلى التسجيل في المنظومة للحصول على خدماتها الصحية والعلاجية، مؤكدة على مراعاة كافة معايير الأمان أثناء عملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل مع الالتزام باتباع كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية من ارتداء الكمامات والتزام التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة بين المواطنين.وأكد السبكي أنه جاري الاستعداد لتطبيق منظومة التامين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى تباعا، مؤكدا على تشديد القيادة السياسية على الإسراع في خطوات تنفيذ المنظومة مع الالتزام بالجداول الزمنية والتنفيذية الموضوعة بكل دقة، لضمان حصول المواطنين في مصر على خدمة طبية حديثة ذات معايير جودة قياسية، لأن الاستثمار في صحة المواطن المصري يعني الاستثمار في مستقبل البلاد.