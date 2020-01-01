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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«السلام الديموقراطي»: نؤيد القيادة السياسية لحماية الأمن القومي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:49 م
المستشار أحمد الفضالى
المستشار أحمد الفضالى
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أعلن حزب السلام الديمقراطى تأييده التام لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي في إرسال قوات مسلحة لخارج البلاد لحماية الأمن القومي المصري، مؤكدا أن جميع قيادات وكوادر وأعضاء وشباب الحزب يؤيدون إجراءات مجلس النواب اليوم الموافقة بالإجماع باتخاذ هذا القرار التاريخى بتفويض رئيس الجمهورية بإرسال القوات المسلحة لخارج البلاد.

ووصف المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى - فى بيان اليوم - الجلسة التي عقدها مجلس النواب واتخذ فيها قرار التفويض بالتاريخية، مؤكدا أن هذا التفويض يأتى انعكاسا لأحداث تمر بها مصر فى مواجهة التهديدات التى تتطلب التدخل العسكرى إذا ما تصاعدت إلى حد المواجهة العسكرية مع العدائيات فى هذا الاتجاه والتي تأتي استجابة لطلب مجلس النواب الليبى (الكيان الشرعى الوحيد فى ليبيا) من القيادة المصرية بالتدخل لحماية الشعب الليبى وحفظ ثرواته ومقدراته وما أعقبه من مطالبات شيوخ وأعيان القبائل الليبية بتدخل مصر للحماية من التدخل التركى الداعم للميليشيات الإرهابية.

وطالب "الفضالى" جميع القوى السياسية والشعبية والحزبية بالتكاتف والاصطفاف خلف القوات المسلحة، معلنا ثقته التامة والمطلقة فى الرئيس السيسى وحرصه على الحفاظ على الأمن القومى المصرى والليبى والعربى ودعمه الكامل لقرار البرلمان المصري بتفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، لمواجهة الميليشيات الإرهابية والاعتداءات التركية على الأراضي الليبية والتي تهدف إلى تقسيم الأراضي الليبية وسرقة مواردها.

وأكد أن الموقف المصري بالإضافة لما يستهدفه من حماية أمننا القومي، فهو يستند على قرارات دولية وأممية تسمح لمصر بالتدخل لكن مصر لم تكن لتدخل دون طلب البرلمان الليبي وقادة القبائل الليبية، مؤكدا أن حزب السلام الديمقراطى حذر من قبل من مخاطر الحشد التركي للإرهابيين على الأراضي الليبية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة الدولة المصرية التي تقاوم الإرهاب نيابة عن العالم كله.

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