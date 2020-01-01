الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بقتل والدته وزوجته وبناته رغبة في الارتباط بامرأة أخرى، بمحافظة أسيوط، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.- القاتل من مركز البداري بأسيوط ويعمل بمزرعة بمحافظة القاهرة.- على علاقة عاطفية بامرأة متزوجة وأخبرته نيتها الانفصال من زوجها لتتفرغ له.- القاتل اتصل بزوجته مساء 17 يوليو وأخبرها بعودته للمنزل بأسيوط.- استقبلوه بالمنزل وبعد نوم أهل بيته أشعل النيران في المراتب وخنق والدته.- توفيت زوجته وبناته الثلاثة وأمه ونجت ابنته الرابعة لفقدانها الوعي وظنا منه بموتها.- البنت الرابعة شهدت عليه وروت للنيابة تفاصيل جريمة والدها.- ألقى القبض على المتهم واعترف بارتكابه الجريمة.- تم حبسه على ذمة التحقيقات.- العقوبة:إعدام بحسب قانون العقوبات.