الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة
الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:48 م
إعداد: حسام محفوظطباعة
أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بقتل والدته وزوجته وبناته رغبة في الارتباط بامرأة أخرى، بمحافظة أسيوط، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
- القاتل من مركز البداري بأسيوط ويعمل بمزرعة بمحافظة القاهرة.
- على علاقة عاطفية بامرأة متزوجة وأخبرته نيتها الانفصال من زوجها لتتفرغ له.
- القاتل اتصل بزوجته مساء 17 يوليو وأخبرها بعودته للمنزل بأسيوط.
- استقبلوه بالمنزل وبعد نوم أهل بيته أشعل النيران في المراتب وخنق والدته.
- توفيت زوجته وبناته الثلاثة وأمه ونجت ابنته الرابعة لفقدانها الوعي وظنا منه بموتها.
- البنت الرابعة شهدت عليه وروت للنيابة تفاصيل جريمة والدها.
- ألقى القبض على المتهم واعترف بارتكابه الجريمة.
- تم حبسه على ذمة التحقيقات.
- العقوبة:إعدام بحسب قانون العقوبات.
- القاتل من مركز البداري بأسيوط ويعمل بمزرعة بمحافظة القاهرة.
- على علاقة عاطفية بامرأة متزوجة وأخبرته نيتها الانفصال من زوجها لتتفرغ له.
- القاتل اتصل بزوجته مساء 17 يوليو وأخبرها بعودته للمنزل بأسيوط.
- استقبلوه بالمنزل وبعد نوم أهل بيته أشعل النيران في المراتب وخنق والدته.
- توفيت زوجته وبناته الثلاثة وأمه ونجت ابنته الرابعة لفقدانها الوعي وظنا منه بموتها.
- البنت الرابعة شهدت عليه وروت للنيابة تفاصيل جريمة والدها.
- ألقى القبض على المتهم واعترف بارتكابه الجريمة.
- تم حبسه على ذمة التحقيقات.
- العقوبة:إعدام بحسب قانون العقوبات.
الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة
الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة