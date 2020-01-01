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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:48 م
جريدة الدستور
إعداد: حسام محفوظ
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أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بقتل والدته وزوجته وبناته رغبة في الارتباط بامرأة أخرى، بمحافظة أسيوط، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

- القاتل من مركز البداري بأسيوط ويعمل بمزرعة بمحافظة القاهرة.

- على علاقة عاطفية بامرأة متزوجة وأخبرته نيتها الانفصال من زوجها لتتفرغ له.

- القاتل اتصل بزوجته مساء 17 يوليو وأخبرها بعودته للمنزل بأسيوط.

- استقبلوه بالمنزل وبعد نوم أهل بيته أشعل النيران في المراتب وخنق والدته.

- توفيت زوجته وبناته الثلاثة وأمه ونجت ابنته الرابعة لفقدانها الوعي وظنا منه بموتها.

- البنت الرابعة شهدت عليه وروت للنيابة تفاصيل جريمة والدها.

- ألقى القبض على المتهم واعترف بارتكابه الجريمة.

- تم حبسه على ذمة التحقيقات.

- العقوبة:إعدام بحسب قانون العقوبات.
الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة
الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

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