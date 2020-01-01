15 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 8 آلاف و815 إصابة.من جهته، قال مدير عام وزارة الصحة الماليزية، الدكتور نور هشام عبدالله، إن 7 أشخاص تماثلوا للشفاء ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 8 آلاف و562 متعافيا، ليشمل معدل الشفاء 97.1% من إجمالي عدد الإصابات.وأضاف الدكتور نور هشام أنه يوجد 4 حالات وافدة بين الحالات الجديدة أصيبوا بالفيروس في هولندا والمملكة العربية السعودية وبريطانيا وإندونيسيا، ويتلقى 4 مصابين العلاج في وحدات الرعاية المركزة، في حين يحتاج مصاب واحد لجهاز تنفس صناعي.ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة لتظل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 123 حالة وفاة، ما يشكل 1.4% من إجمالي الإصابات.من جانبه، أعرب مدير عام وزارة الصحة عن قلقه إزاء الارتفاع الأخير في الإصابات بكورونا، حيث ارتفعت الإصابات من 63 إصابة في 9 يوليو الجاري إلى 100 إصابة في 19 من الشهر ذاته، لذا رحبت وزارة الصحة بإعلان وزير الدفاع، إسماعيل صبري يعقوب، بضرورة خضوع المواطنين والأجانب لحجر صحي إجباري لدى وصولهم ماليزيا.