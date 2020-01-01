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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حسام الخولي: «مستقبل وطن» يلم شمل الأحزاب المختلفة (فيديو)

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:42 م
المهندس حسام الخولي
المهندس حسام الخولي
ياسمين عباس
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قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، إن الحزب وصل لنتائج رائعة لم تكن موجودة من قبل في الحياة السياسية وهي القائمة الوطنية من أجل مصر التي تضم 11 حزبًا من ضمنها أحزاب معارضة.

وأضاف الخولي خلال لقائه عبر "زووم" ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن مستقبل وطن يلم شمل الأحزاب المختلفة وفي كل الاتجاهات ووجهات النظر المختلفة، لافتًا إلى أن هذا التحالف تحالف انتخابي وليس تحالفًا سياسيًا.

وأكد أنه بهذا التحالف تم ضمان تمثيل جميع الآراء في القبة بانتخابات مجلس الشيوخ، موضحًا أن كل دائرة سينزل لها قائمة وهي أربع قوائم رئيسية.

وأوضح نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، أنه كان هناك تأثير لفيروس كورونا في الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث أصبحت الدعاية أونلاين، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

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