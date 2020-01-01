«تجارة الجملة»: طرح خراف ولحوم طازجة بتخفيضات 25% في عيد الأضحى

قال المحاسب خالد حافظ، رئيس القطاع الإداري بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم طرح الخراف الحية واللحوم الطازجة السودانية والضاني المبرد والبرازيلي الطازج في عيد الأضحى بأسعار مخفضة عن العام الماضي بنسبة 25%.وأضاف حافظ، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه يتم طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر ثابت ٨٥ جنيها للكيلو، والبرازيلي الطازج بسعر 110 جنيهات، والضاني المبرد بسعر 90 جنيها، في فروع التجزئة التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة أسوة بنفس أسعار الشركات الثلاث بالمجمعات الاستهلاكية، وتشمل النيل والأهرام والإسكندرية، مؤكدا أنها أسعار مخفضة وموحدة بين الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.وأوضح، انه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، هناك زيادة في الإقبال على لحوم الأضاحي الحية وشرائها من المنافذ المخصصة في الشوادر وفروع الهايبر ماركت.