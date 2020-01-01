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الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حل أزمة ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي بسرس الليان (صور)

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:40 م
الصرف الصحي بسرس
الصرف الصحي بسرس الليان
ولاء القاضى
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صرح المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء مشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي بمحطة الصرف الرئيسية بمدينة سرس الليان، والتي يصب عليها ١٤ محطة رفع فرعية من أفرع الباجور ومنوف وسرس الليان.

وذلك نتيجة زيادة الاستهلاك في الفترة الأخيرة، بالإضافة لدخول محطة مياه الحامول البحارى الجديدة الخدمة والتشغيل على شبكات الأفرع سالفة الذكر وزيادة المعدلات اليومية من المياه المستهلكة، حيث تم إنهاء أعمال توصيل خط الطرد الجديد من محطة رفع سرس الليان الرئيسية إلى معالجة السنابسة وإزالة كافة المعوقات، وذلك بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان.

وأضاف أنه تم رفع كفاءة جميع مكونات محطة الرفع الرئيسية بسرس الليان من طلمبات ومحابس (سحب - طرد- عدم رجوع) وعمل اللازم سواء بالإصلاح والصيانة أو التغير، كما تم تركيب وتفعيل عدد ٢ محبس غسيل على خط الطرد من محطة رفع سرس الليان الرئيسية إلى محطة معالجة كفر السنابسة لتطهير وتسليك الخط للعمل على زيادة تصرف الطلمبات، وتم إعادة قياس الضغوط والتصرفات والأمبيرات الخاصة بالمجموعات قبل وبعد كل تغير للتأكد من سلامة وتحسن أداء الطلمبات.

وأشار "نجيب" إلى أنه تم تكثيف أعمال التطهير والتسليك بالمعدات الميكانيكية ويدويا لتقليل الأعطال وتسهيل صرف المياه للبيارات الرئيسية بالإضافة إلى التعامل الفورى مع تجمعات المياه من الشوارع الأكثر تضررًا من ارتفاع المنسوب حتى لا يؤثر ذلك على حركة المواطنين، كما تم رفع المطابق الفرعية لبعض الشوارع للحد من المياه المتسربة من ارتفاع المنسوب وبالتالي القضاء نهائيا على أزمة انسداد شبكات الصرف الصحى بالمنطقة.
الصرف الصحي بسرس الليان
الصرف الصحي بسرس الليان
الصرف الصحي بسرس الليان
الصرف الصحي بسرس الليان

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