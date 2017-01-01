محافظ بني سويف يزور مجمع مصانع «العربي» (صور)

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، مُجمع مصانع "العربى" التابع لمجموعة العربي للأجهزة الكهربائية "توشيبا العربي"، ويضم المجمع 5 مصانع متنوعة مصنع إنتاج المواتير والمراوح، ومصنع إنتاج الفوم، ومصنع الغسالات ومصنع إنتاج مواتير الغسالات باستثمارات أكثر من مليار ونصف مليار جنيه يوفر حاليا 1553 ويستهدف مع التوسعات الجديدة 2021 زيادة فرص العمل إلى 2300 فرصة عمل.جاء ذلك يرافقه الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ والمحاسب عادل ضيف الله رئيس مدينة الواسطى والمهندس حامد صديق مدير المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي، والمهندس محمد البريدي رئيس المجمع، والمهندس أحمد قناوي "مدير العلاقات الحكومية وممثل عن مجموعة العربي ببني سويف"، والمهندس محمد السيد مدير مصنع الغسالات، والطاقم الإداري والفني بالمجمع.وتفقد المحافظ المصانع الخمس، متابعا مراحل الإنتاج، وتفاصيل المنتج بداية من دخول الخامات حتى خروجها في صورة منتج نهائي، والتعبئة وغيرها من التفاصيل.واستعرض المهندس محمد البريدي رئيس المجمع والذي أوضح أن المجمع يضم مصانع إنتاج المواتير والمراوح والتي تشمل مصنعين لإنتاج المراوح، والمغذيات (المواتير)، ومصنع ثالث للفوم، باستثمارات 614 مليون و278 ألف جنيه، ويعمل بها 959 عاملا حاليا، ومستهدف أن تزيد لتصل إلى 1400 عاملا في العام القادم 2021، حيث بلغ حجم الإنتاج للعام الحالي 800 ألف وحدة ومستهدف أن تصل إلى مليون و200 ألف وحدة.كما تفقد المحافظ مصنعين لإنتاج الغسًالات ومواتير الغسًالات باستثمارات ـ961 مليون و253 ألف جنيه ويعمل بهما حاليا 594 عاملا ومهندسا ومخطط أن تصل إلى 900 عاملا العام القادم وبلغ حجم الإنتاج حوالى 274640 وحدة في 2020 ومستهدف زيادتها إلى 279750 وحدة عام 2012.وخلال اجتماع المحافظ مع ادارة المصنع استعرض "البريدي" بشكل عام سير العمل لتنفيذ المُجمع الصناعي الذي تم وضع حجر أساسه عام 2017 بالمنطقة بتكلفة استثمارية 2 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يوفر ما يقرب من 11 ألف فرصة عمل خلال الثلاث السنوات القادمة لأبناء بنى سويف والصعيد.